Confindustria Nautica | in 2023 export produzione cantieristica record di 4 mld

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Nelladellada diporto italiana ha registrato il suo anno migliore in assoluto, raggiungendo la cifradi 4 miliardi di euro di, in crescita del 15,9% rispetto al già eccellente 2022. Un risultato raggiunto nonostante il rallentamento dell’economia del Paese in generale, e dell’in particolare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.