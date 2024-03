Condannato per violenza sessuale su una ragazzina | 30enne arrestato in Germania

(Di venerdì 22 marzo 2024) Aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere statoin Italia per, ora la sua latitanza è terminata in. La mattina del 20 marzo a Wolfenbuttel, la polizia tedesca, su indicazione dei Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, ha individuato e tratto in arresto unreggino che deve scontare 6 anni di carcere perché accusato disu una ragazza. L’uomo, destinatario di mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale della Corte d’appello di Reggio Calabria nel dicembre del 2023, si era reso irreperibile già dal mese precedente, quando si era sottratto a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ...

Notifica decreto citazione a giudizio all’avvocato: nessuna nullità - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...ntplusdiritto.ilsole24ore

‘Ndrangheta, la Procura chiede il rinvio a giudizio per politici, imprenditori e carabinieri (NOMI) - Tra gli altri, contestate ad un ex sindaco e ad un ex parlamentare le accuse di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico mafioso ...zoom24

Mafia nell’agrigentino, indagati 7 imprenditori per favoreggiamento - Soltanto quest’ultimo, già Condannato in via definitiva per aver favorito la latitanza dell’ex capo di Cosa nostra agrigentina Giuseppe Falsone, è accusato di trasferimento fraudolento di beni. Nei ...grandangoloagrigento