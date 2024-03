Comune incontra il sindacato | CGIL | “Non rappresenta di tutti i lavoratori”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiApprendiamo con riflessa soddisfazione della calorosa e proficua accoglienza riservata all’intera famiglia della Cisl, da parte dell’ Amministrazione Comunale in data odierna, per “approfondire i temi relativi alla programmazione delle assunzioni per il 2024, nonché delle promozioni interne che saranno espletate dalnelle prossime settimane”. – così in una nota il segretario generale FPDomenico Raffa. “Ci fa piacere apprenderlo dal sito istituzionale dell’ Ente – continua – ancorchè dalla stampa, ove si riporta pure che “al termine dell’ incontro la Segretaria del(onorevolmente accolto), ha donato al Sindaco e al Dirigente una copia cartacea del contratto collettivo decentrato integrativo 2024/2025 prodotta e stampata dalla stessa Cisl” (in realtà elaborata con ...