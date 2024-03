Compatto | spiegata la tattica calcistica | QuattroQuattroDue

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sito inglese: “Alcuni analisti sono molto oggettivi, altri molto soggettivi. Ma nella prima mezz’ora aveva ragione”. Anche quando Erik ten Hag ha risposto all’analisi del Monday Night Football di Jamie Carragher dopo la sconfitta contro il Fulham, ha dovuto ammettere che la leggenda del Liverpool aveva ragione. È stata una sorpresa vedere un allenatore inseguire un esperto in un contesto così pubblico e, non sorprende, non sembrava aiutare il Manchester United o il Ten Hag a breve termine. Ma perché era così irritato? Perché Carragher ha esposto una questione particolarmente spinosa ad alcuni allenatori. Compattezza. Ecco la tua spiegazione. VIDEO: Come Jurgen Klopp ha rotto il sistema del Manchester City In parole povere, essere compatti significa negare lo spazio all’opposizione. Sia che un allenatore abbia disposto la sua squadra in un blocco difensivo ...