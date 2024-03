Como | pareggio 1-1 nell’amichevole contro il Cadice

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Amichevole internazionale per ildi Roberts e Fabregas, che nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, ha affrontato il, formazione che milita nella Liga e che lotta per mantenere la massima categoria spagnola. La gara disputata a porte chiuse all’Estadio Mirandilla si è conclusa 1-1. La squadra di casa, allenata dal tecnico argentino Mauricio Pellegrino, si porta in vantaggio al 22? con Chris Ramos, ma nella ripresa al 68? è arrivato ildei lariani con Fumagalli. SportFace.