Commisso non molla E con lui c’è Stephan

(Di venerdì 22 marzo 2024) Firenze, 22 marzo 2024 – Al centro del villaggio ci si è rimesso lui. E pensare che in tanti hanno provato pure a farlo desistere dal tornare a Firenze. Impensabile. Appena ha capito che non ci sarebbe stato niente da fare per il fidato Joe ha fatto organizzare il volo con rotta su Firenze. La stanchezza fisica e la commozione di Roccosi sono percepite appena sbarcato mercoledì mattina all’alba a Peretola. Ha sofferto, sta soffrendo. Ma non ha voglia dire. La salma di Joe Barone la seguiranno i suoi dirigenti, prima a Pozzallo e poi a Brooklyn. Lui resterà qui al fianco della squadra, come ha fatto ieri alla ripresa degli allenamenti. Sa di essere fondamentale in questo momento, nella quotidianità del Viola Park dove la presenza di Barone era costante e continua. Ancora presto per ipotizzare un riassetto societario. Quella che filtra ...