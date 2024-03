Commercio | nuovo contratto per 3 milioni di persone | 240 euro di aumento

Contratto del Commercio, c’è l’accordo per il rinnovo: 240 euro in più per 3 milioni di lavoratori - Il nuovo accordo avrà una durata triennale, garantendo quindi stabilità economica per tutti coloro che lavorano nel settore del Commercio fino al 2027. Le nuove misure partiranno dal 1 aprile e ...quifinanza

Cina: registra forte aumento di nuove imprese a investimento estero - Pechino, 22 mar – (Xinhua) – Nei primi due mesi del 2024 sono state create in Cina circa 7.160 nuove imprese a investimento estero, con un aumento del 34,9% su base annua, secondo i dati forniti oggi ...

Shanghai, Apple apre maggior punto vendita nella Cina continentale - Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha aperto le porte del nuovo negozio e ha dato il benvenuto ai consumatori cinesi. L'ottavo Apple Store di Shanghai si trova in Piazza Jing'ansi, nel ...