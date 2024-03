Commando fa strage all' auditorium L' Isis | Siamo stati noi

(Di venerdì 22 marzo 2024) L'attacco nella sala da concerti Crocus City Hall, a nordovest di Mosca, che ha provocato almeno 40 morti e oltre 100 feriti è stato rivendicato dal sedicente Stato Islamico via Telegram, Nella rivendicazione, citata dal Guardian, si legge che i "combattenti dello Stato Islamico hanno attaccato un grande raduno di cristiani nella città di Krasnogorsk, alla periferia della capitale russa, Mosca, uccidendo e ferendone centinaia e causando grande distruzione nel luogo prima che tornassero sani e salvi alle loro basi". Una serata di terrore e morte nella sala da concerti a nordovest di Mosca, dove un gruppo di uomini armati in mimetica ha aperto il fuoco contro la folla. Non c'è ancora un bilancio ufficiale delle vittime, ma i media locali parlano di almeno 40 morti e 100 feriti. Sul posto sono intervenute le forze speciali russe con l'obiettivo di neutralizzare gli assalitori. La ...

