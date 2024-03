Comfort e stile nei look delle mamme vip al parco

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le giornate più lunghe, calde e luminose invogliano a stare all’aria aperta, soprattutto con i più piccoli. Anche le vip si lasciano tentare e non è raro incontrarle alle giostre mentre si lasciano contagiare dall’allegria e tornano per un attimo bambine. Levip alcon i figli scelgono outfit comodi e casual, ma senza rinunciare a tocchi diche fanno la differenza. Comode in tuta per scatenarsi sulle giostre Federica NargiPaparazzata aSempione a Milano, Chiara Ferragni si gode un pomeriggio di svago in famiglia. Con i bimbi salta sul tappeto elastico tra risate e sorrisi. Per la giornata all’aria aperta ha scelto crop top bianco e tuta oversize: la comodità prima di tutto. L’abbigliamento sportivo piace anche a Federica Nargi, con felpa e pantaloni Nike per il pomeriggio di giochi con le figlie ...