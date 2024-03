(Di venerdì 22 marzo 2024) Per ladagli anni Settanta, si potrannogli, arredati e curati dalla sovrana: un'occasione unica per fare un tuffo nel passatoRoyal Family.

Roma, 14 marzo 2024 – Vuoi visitare una centrale nucleare italiana? Basta iscriversi al tour previsto per la quarta edizione di “ Open Gate ”. In un momento in cui il dibattito per la realizzazione di ... (quotidiano)

Sabato 23 e domenica 24 marzo ben 750 luoghi in 400 città italiane solitamente chiusi al pubblico saranno visitabili, in occasione delle Giornate FAI di primavera . Tra questi: Villa del Balbianello, ... (fanpage)

Come visitare gli appartamenti privati della Regina Madre che aprono al pubblico per la prima volta - Un appartamento con tre camere da letto e uno stile deciso, Come il carattere della Regina Madre: questa è l'anima dell'ala del castello di Walmer arredata dalla madre della Regina Elisabetta. Il ...fanpage

Il 97% dei paesi di tutto il mondo rischia di non vedere molte nuove nascite in futuro - Nei prossimi decenni, il calo delle nascite in tutto il mondo porterà ad una gravissima crisi sociale, che andrà a ridefinire l'ordine degli stati Come li conosciamo oggi e lo stesso mondo del lavoro.tech.everyeye

Pasqua a Parigi: alla Fondazione Louis Vuitton ancora pochi giorni per vedere la retrospettiva dedicata a Mark Rothko - Pasqua: per chi si troverà a trascorrere le vacanze nella capitale francese ci sarà l’occasione per vedere la grande retrospettiva dedicata ... La mostra si apre con scene intime e paesaggi urbani, ...firstonline.info