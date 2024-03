Come garantire a tutti un accesso sicuro all’acqua | lavorare con le comunità locali

Carlo sarà al Trooping the Colour 2024? Dati i problemi di salute la partecipazione è in dubbio. Forse bisognerà rivedere alcuni momenti della sfilata per garantire la presenza.Continua a leggere (fanpage)

Le Olimpiadi di Parigi 2024 che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto saranno speciali almeno per una ragione. Saranno le prime nella storia in cui, per la prima volta, gareggeranno tante donne ... (iodonna)