Comandante Gdf | rafforzare presidi di sicurezza informatica

(Di venerdì 22 marzo 2024) "I fatti relazionati dal procuratore nazionale antimafia Melillo e dal procuratore di Perugia Cantone inducono a riflettere sull'esigenza didellache non attiene solo alla materia delle Segnalazioni di operazioni sospette, ma riguarda anche l'infrastruttura tecnologica e la tenuta dei software da minacce provenienti anche dall'esterno". Cosi ilgenerale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro, in commissione antimafia, ascoltato in merito all'inchiesta sui presunti dossieraggi.