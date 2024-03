Coltellate tra ragazzine a Roè Volciano | la lettera della preside | “Violenza sconvolgente e oscena Non perdiamo l’umanità”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roè(Brescia) – “Cari allievi ed allieve del Cfp Scar, un fatto di cronaca gravissimo accaduto ieri alla fermata degli autobus di Tormini, riportato da tutti i giornali e dai social, ci strappa dalla nostra quotidianità per radunarci in un momento di riflessione collettiva”. Inizia così l’accoratadi Camilla Lavazza, direttrice del Centro di formazione professionale che ha sede proprio dove ieri pomeriggio due giovanissime, una di 14 anni e una di 15, hanno inscenato una violenta lite con tanto di. E tutti intorni i coetanei che non solo non le separavano, se non qualcuno, ma anzi le incitavano e le riprendevano. UnaStiamo perdendo la nostra umanità? La scuola c’è Una...