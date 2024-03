Colori moda primavera estate | i rossi dominano | le tonalità pastello affascinano

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 22 marzo 2024) Life&People.it Il progressivo abbandono del total black in favore di un grigio che ricorda gli anni Novanta, l’affermazione marcata del rosso scuro, leconsacrate come must: la bella stagione è iniziata e idella2024 sono certezze su cui basare il proprio look. Le tendenze proposte dagli stilisti tendono a ricreare outfit dove un pizzico di nostalgia si mescola alla voglia di cambiamento e ad un approccio positivo e smart verso il quotidiano: la tavolozza di toni evocativi e allo stesso tempo familiari suggerisce l’esplorazione del potenziale estetico che ognuno di noi possiede. La palette cromatica è naturale: dall’inossidabile bianco fino alle tinte sorbetto, passando per l’energico color ciclamino e la conferma del rosa Barbie, ...