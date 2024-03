Colorado Rapids vs Houston Dynamo – probabili formazioni

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale in MLS, lasi reca al Dick’s Sporting Goods Park per affrontare domenica 24 marzo i. Dopo non aver vinto nessuno degli ultimi cinque incontri tra le due squadre, i padroni di casa arriveranno al weekend con l’obiettivo di superare gli Orange Crush e ottenere la prima vittoria casalinga della stagione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer la prima volta nella nuova campagna, i ...

