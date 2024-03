Colico in ansia | Edoardo Galli scomparso da casa a 17 anni | scattano le ricerche

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 –in corso per un diciassettenneda, a, di cui non si hanno notizie., alto un metro e ottanta centimetri, ha corporatura normale, capelli e occhi chiari. Al momento della scomparsa il 17enne indossava un giubbetto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige e scarpe bianche di marca Adidas. Chi dovesse avere qualunque tipo di informazione, può contattare il numero 0341.940106. La scomparsa è stata formalizzata dalla prefettura di Lecco, che ha divulgato un comunicato per chiedere la condivisione della notizia e la ricerca di persone o testimoni che possano averlo avvistato.

