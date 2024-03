CM com – Inter | il retroscena su Acerbi | nei giorni scorsi ha rinnovato fino al 2027|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 22 marzo 2024) 2024-03-22 21:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Negli ultimiil suo nome è sulla bocca di tutti per via dei fatti accaduti in-Napoli, ma prima di quell’episodio, su cui sta facendo luce la procura federale (prima di passare tutto nelle mani del giudice sportivo), Francescoè stato molto prezioso per gli equilibri della squadra allenata da Simone Inzaghi e per questo motivo in viale della Liberazione hanno pensato che in qualche modo il calciatore dovesse essere premiato per quelle che sono state le sue prestazioni in campo. ACCORDO SIGLATO – Nessuno ne ha parlato, tutto è accaduto lontano dai riflettori, ma neinella sede di Viale della Liberazione c’è stato un incontro che ha ...