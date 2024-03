Cliffhanger l' ultima sfida | un classico da rivedere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024)L'Sky Action ore 23 Con Sylvester Stallone, John Lithgow e Caroline Goodall. Regia di Renny Harlin. Produzione USA 1993. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA Stallone è una guida di montagna (i monti sono ufficialmente il Colorado) che non guida più dopo un incidente mortale.Ma è costretto a tornare in azione quando un aereo capotta sulle sue cime. Urge soccorrere i passeggeri scampati e Stallone accorre . Per accorgersi presto che gli scampati sono una banda di rapinatori decisi a tutto per di recuperare un malloppo caduto in quei picchi. PERCHE' VEDERLO perchè è un grande film d'azione, il migliore nella carriera dello specialista Renny Harlin. Funziona tutto a cominciare dai personaggi dei "cattivi" uno più truce dell'altro. Poco importa se ...