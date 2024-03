Claudio Baglioni è Cavaliere di Gran Croce

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 22 marzo 2024) ROMA –di, Ordine al Merito della Repubblica – primo tra gli Ordini cavallereschi nazionali – è la più alta e importante onorificenza concessa e conferita dal Presidente della Repubblica a, per benemerenze acquisite in campo artistico, professionale, sociale e umanitario. Proprio così. In ben sessant’anni di prestigiosa carriera, grazie L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.