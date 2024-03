Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023-2024 | Odermatt dominatore assoluto

(Di venerdì 22 marzo 2024)DELSCI1. Marco(Svizzera) 1.947 –DELASSEGNATA – 2. Loic Meillard (Svizzera) 1.073 3. Manuel Feller (Austria) 952 4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 754 5. Cyprien Sarrazin (Francia) 734 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 707 7. Timon Haugan (Norvegia) 6218. Dominik Paris (Italia) 539 9. Linus Strasser (Germania) 532 10. Filip Zubcic (Croazia) 466DISCESA 1Marco SUI 552 2 SARRAZIN Cyprien FRA 5103 PARIS Dominik ITA 344 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 298 5 BENNETT Bryce USA 257 6 HINTERMANN Niels SUI 229 7 KILDE Aleksander Aamodt NOR 220 8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 208 9 ALEXANDER Cameron CAN 205 10 ALLEGRE Nils FRA 20111 SCHIEDER Florian ITA ...

Tutto pronto per il 41° Uovo d’Oro Lauretana a Sestriere - La stagione agonistica 2023/2024 sulle piste della Vialattea si chiude con una settimana di gare dedicate ai giovani atleti appassionati di sci ...tuttosport

Castelfranco Veneto, per l’Azimut Giorgione “missione riscatto” contro l’Aduna Padova - scenderanno in campo a Correzzola (Padova) con l’obiettivo di riscattare il match d’andata ed arrivare alla Final Four di Coppa Italia rinvigorite da ... e a ben figurare per contrastare la prima in ...trevisotoday

FISI-AOC: i risultati delle gare di Kvitfjell, Sestriere, Bardonecchia, Pozza di Fassa, Andalo e Lake Placid - Finali della Coppa Europa: a Kvitfjell in discesa Nadia Delago prima, Sara Thaler terza e Nicolò Molteni secondo. Matilde Lorenzi ventisettesima, Gregorio Bernardi e Marco Abbruzzese 26° E 27°. A Sest ...tuttosport