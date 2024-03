Civita Castellana | perché è la città delle ceramiche?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 22 marzo 2024)è uno dei borghi più caratteristici della Regione Lazio dove la bellezza del territorio si unisce alle tradizioni e al mondo della ceramica. Infatti, la cittadina situata su uno sperone tufaceo è conosciuta soprattutto per essere un polo industriale in crescita. Qual è la motivazione principale che ha fatto questauna sede di produzione ceramica?, la storia della ceramica Quando si parla diviene spontaneo fare riferimento alla ceramica che da secoli è una costante del paese. La storia rimanda al tempo dei falisci che già lavoravano l’argilla per costruire utensili. Gli storici considerano il 1700 l’anno della svolta , in quanto fu permesso di scavare argille plastiche presso il monte Soratte e di ...