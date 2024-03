Circello | Golia | “Oltre 2 milioni per demolire e ricostruire scuola primaria”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAmmonta a duee centoventimila euro il finanziamento ottenuto dal Comune dida parte della Regione Campania per i lavori di demolizione e ricostruzione dellain via Roma. Lo rende noto il Sindaco Gianclaudiodopo la pubblicazione dell’elenco ufficiale delle proposte finanziate a valere sul PR CAMPANIA FESR 21/27 – AZIONE 2.1.3 E AZIONE 2.4.4. “Accogliamo con grande soddisfazione – commenta il primo cittadino – l’approvazione di questo finanziamento che rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle nostre strutture educative. La nostra priorità è sempre stata quella assicurare agli studenti un ambiente sicuro e stimolante in cui apprendere e crescere. È stata fondamentale – continua– la sinergia ...