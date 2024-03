Cina | programma su BRI per giovani avviera’ 49 progetti cooperazione internazionale nel 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pechino, 22 mar – (Xinhua) – Undi sviluppole avviato dallaper incoraggiare ia partecipare allo sviluppo della Belt and Road Initiative (BRI) quest’anno inaugurera’ 49diin 32 Paesi, in collaborazione con organizzazioni amiche all’estero. Ile’ stato avviato nel marzo 2022 dal Comitato centrale della Lega della gioventu’ comunista cinese, dalla Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali del Consiglio di Stato e dalla China State Railway Group Co., Ltd. Iall’estero si concentrano su occupazione, startup, scambi culturali, comunicazionee servizi di volontariato. Da quando e’ stato ...