Cina | produce pale per turbine eoliche piu’ lunghe del mondo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Hohhot, 22 mar – (Xinhua) – La prima serie diperonshore131 metri, leal, e’ stata prodotta con successo a Bayannur, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, secondo le autorita’ locali. Lesono uscite dalla catena di montaggio ieri presso la Sany Renewable Energy nel parco industriale intelligente a zero emissioni di carbonio di Bayannur. Saranno installate in unita’ dia elevati megawatt, aumentando cosi’ la capacita’ e l’efficienza di generazione dell’energia eolica. Le nuovepresentano un’eccellente stabilita’ e durata, sfidando i limiti dei materiali di produzione in ...