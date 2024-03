Cina | inaugura liste negative per commercio transfrontaliero di servizi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pechino, 22 mar – (Xinhua) – Lahato una versione nazionale e una versione di zone di libero scambio (FTZ) pilota delleper ildi, con l’obiettivo di promuovere l’apertura, ha annunciato oggi il ministero del. Secondo il ministero, e’ la prima volta che laformula una lista negativa per ildia livello nazionale. La lista di livello nazionale si compone di 71 voci. La versione di FTZ pilota della lista negativa per ildicontiene 68 voci in totale e copre settori quali le ...