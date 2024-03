Cina | Gansu | scoperto complesso templi ancestrali di oltre 2 200 anni fa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lanzhou, 22 mar – (Xinhua) – Nella provincia nord-occidentale cinese dele’ statoun magnificodiutilizzati per il culto e i rituali reali, risalente alla dinastia Qin (221-207 a.C.). Situato nella contea di Lixian, citta’ di Longnan, nel, il sito di Sijiaoping e’ undi edifici rituali su larga scala progettato con una disposizione simmetrica. La piattaforma in terra battuta al centro del sito presenta uno spazio quadrato a semi-cripta al centro, rivestito con piastrelle su pavimenti e pareti e collegato a un tubo di drenaggio in argilla. Si ritiene che lo spazio fosse un patio aperto con alcune funzioni di raccolta e drenaggio dell’acqua, il primo del suo genere a essere...