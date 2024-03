Cina e Russia | accordo raggiunto con gli Houti | le navi di Putin e Xi Jinping potranno circolare liberamente nel Mar Rosso - ESCLUSIVA

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Nei giorni scorsi la Nave Duilio ha dovuto neutralizzare più di un attacco. Sappiamo quanto quel tratto di mare sia fondamentale per i nostri interessi geostrategici" ha detto nei giorni scorsi la premier, Giorgia Meloni. Di sicuro c'è chi se la passa meglio di noi. A quanto stiamo in grado d

Tutto il mondo si congratula con Vladimir Putin per il plebiscito conseguito alle Elezioni per la Presidenza della Federazione Russa. Dalla Cina all’India sono fioccati i messaggi di complimenti al ... (ilgiornaleditalia)

Russia e Cina continueranno a sostenersi a vicenda . Ad affermarlo è l’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui durante un’intervista con TASS. Russia e Cina continueranno a sostenersi ... (periodicodaily)

Guerra in Ucraina, missili russi: la Polonia schiera jet a protezione dei confini. La Cina: «Serve ritrovare la pace» - Aerei militari sono stati schierati nei cieli della Polonia in seguito agli attacchi missilistici russi di stanotte sull'Ucraina, rendono noto le Forze armate polacche. «È in ...ilmessaggero

“La confisca delle riserve russe farà vincere l’Ucraina”: intervista al finanziere nemico di Putin - “Il provvedimento cambierebbe le regole del gioco nei finanziamenti all’Ucraina e potrebbe anche consentire a Zelensky di vincere la guerra”: Bill ...fanpage

Davanti al Parlamento europeo c'è un messaggio per la Cina. E per D'Alema - Mentre a Pechino l'ex presidente del Consiglio magnifica la “democrazia” cinese, a Bruxelles è stata esposta la "Colonna della vergogna", un monumento censurato a Hong Kong e dedicato alle vittime del ...ilfoglio