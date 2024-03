Cina | ' compito più urgente è ritrovare la pace in Ucraina'

(Di venerdì 22 marzo 2024) Laritiene che la riconciliazione insia uno degli obiettivi più urgenti da raggiungere in questo momento. "Crediamo che ripristinare lasia ilpiù, la cosa piùda fare", ha affermato il rappresentante speciale per gli affari eurasiatici Li Hui, incontrando a Pechino diplomatici e giornalisti stranieri dopo la sua seconda missione all'estero volta ad aiutare la soluzione del conflitto che lo ha portato all'inizio del mese in Russia,, Polonia, Francia, Germania e a Bruxelles per incontrare le controparti dell'Unione europea.

