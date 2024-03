Ciclista investito sul ponte di Spessa | la vittima è il 39enne Otavio Cosme Aiello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arena Po (Pioltello), 22 marzo 2024 – In sella a una bicicletta pieghevole stava percorrendo ildiche sovrasta il Po, quando l’autista di una Fiat Panda che procedeva dietro di lui forse non si è accorto della presenza die lo ha. Ha perso la vita cosìcittadino italiano, nato in Brasile ma residente a San Zenone Po, il paese natale di Gianni Brera. Subito dopo l’impatto causato forse dalla scarsa visibilità con il buio, il conducente dell’utilitaria si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. I sanitari hanno prestato alle prime cure e poi lo hanno portato all’ospedale di Stradella nella speranza che nella struttura ...