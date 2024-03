Ciclismo su pista L’ascolano Ceci è d’oro | | Grazie a chi mi sostiene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un ascolano sul tetto del mondo. Per la prima volta le cento torri indossano al collo la medaglia. E lo fannoall’impresa compiuta da Francesco, il campione 34enne disuche mercoledì ha ottenuto la vittoria nel ‘Team Sprint’ ai Mondiali di Rio de Janeiro, in Brasile. L’atleta piceno è in gara con la nazionale italiana di Para, come guida del non vedente Stefano Meroni, ragazzo di Como, nel tandem. Nella specialità del ‘Team Sprint’, oltre che dae Meroni, la squadra azzurra era composta anche da Chiara Colombo e Elena Bissolati. Francesco, che emozione è stata? "Che dire, è stato meraviglioso. Nel 2023 questa specialità arrivò negli ultimi giorni del Mondiale, invece stavolta è stata calendarizzata all’inizio e siamo ...