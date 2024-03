Ciclismo | E3 Saxo Classic 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) La stagione dellehe del Nord entra sempre più nel vivocon la disputa della E3, tradizionale appuntamento nella settimana che porta alla Gand-Wevelgem e sette giorni dopo al Giro della Fiandre. Tanti big in gara nei 207 chilometri con partenza e arrivo ad Harelbeke, con il primo scontro diretto tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel a catalizzare inevitabilmente l’attenzione. Dodici mesi fa il belga si impose proprio davanti all’olandese, che cercherà la rivincita in maglia di campione del mondo. L’Italia spera in Alberto Bettiol, apparso molto competitivo nelle ultime uscite. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa. E3: PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI, ...