Ciclismo | E3 Saxo Classic 2024 | grande numero di Van Der Poel

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo- Il tanto discusso 'mullet' non c'è più, tagliato magari dopo aver appurato che rischia di vanificare gli studi sull'aerodinamica, ma i superpoteri di Mathieu Van Dersono ancora intatti, come evidenziato nella E3, vinta, anzi, dominata con undei suoi che gli avversari ha lasciato solo briciole e rimpianti. La cronaca L'edizione106 della corsa chiamata 'il piccolo Fiandre' premia il campione iridato, che fa il vuoto a 44 km dalla conclusione trionfando con un distacco di 1'31'' sugli altri, con Jasper Stuyven e Wout Van Aert a completare il podio. Proprio quest'ultimo, sulla carta il rivale più accreditato, è stato vittima di una caduta che ne ha ulteriormente spento le velleità. Insomma, se c'è qualcuno ...

