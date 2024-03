Cibo proteico | l' ossessione da 2 miliardi di euro del mondo ricco

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 22 marzo 2024) Alto. Senza zuccheri aggiunti. Zero grassi. La triade dell’alimento sano e magro eccola servita. Negli ultimi anni, complici i social e i miracoli promessi dai creator digitali, l’idea dell’alimentazione proteica che sotterra grassi e carboidrati – e magari non fa ingrassare – sta spopolando anche fra la gente non particolarmente dedita allo sport. Le proteine sono da sempre il macronutriente icona dei fissati per la palestra che devono mettere su massa muscolare, eppure la questione ha superato le barriere del fitness e si è introdotta nelle case della gente comune. Sugli scaffali dei supermercati è un continuo proliferare di alimenti, cosiddetti proteici: dai dessert, che si sostituiscono ai budini o allo yogurt greco perché ritenuti più golosi e che inducono meno sensi di colpa; fino alle paste, alle mozzarelle, ai crackers, addirittura alle acque. Il trend ...