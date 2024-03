Ci pensa Retegui | l' Italia batte 2-1 il Venezuela

Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra Salernitana e Genoa, ecco le probabili formazioni di Inzaghi e Gilardino Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie ... (calcionews24)

Amichevoli - Venezuela-Italia 1-2: la doppietta di Retegui trascina gli azzurri alla vittoria - AMICHEVOLI - Donnarumma para un rigore a Rondon, poi doppietta di Retegui. Inutile il momentaneo pareggio di Machis per il Venezuela.eurosport