Choc a scuola | 15enne muore in classe durante le lezioni | i compagni sconvolti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ragazza di 14 anni. La terribile notizia è giunta nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 marzo. La studentessa2009 dellasuperiore Guglielmo Marconi di Giugliano, in provincia di Napoli, è deceduta questa mattina poco dopo l’ingresso in aula. Maria C., questo il nome della giovanissima, non aveva ancora compiuto 15 anni. Secondo le prime ricostruzioni sembra che la ragazza si sia sentita male e abbia perso conoscenza qualche minuto dopo il suo ingresso in aula per l’inizio delle. Subito sono stati effettuati dei tentativi disperati per rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. Maria è morta così davanti agli occhi dei suoidi. Leggi anche: “Quando è rimasta incinta di Claudio…”. Liliana Resinovich, ...