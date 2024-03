Chip cerebrale su uomo paralitico | “Mi ha cambiato la vita”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unresta paralizzato per tutto il corpo dopo un incidente, ma dopo l’impiantazione di unla suacambia Spesso si parla della tecnologia facendo riferimento al lato oscuro che può presentare se finita in mani sbagliate, ma la sua evoluzione nell’ultimo decennio ha portato anche a risultati incredibili. L’importanza nella nostra quotidianità è la dimostrazione del suo potenziale, espresso al massimo livello quando è in grado di salvare laaltrui. Tanto in campo medico, quanto scientifico ha permesso di accelerare e semplificare le ricerche, sviluppare nuovi mezzi per superare ostacoli che prima erano considerati invalicabili. Il caso di Noland Arbaugh è tra quelli emblematici, la sua drammatica storia è una di quelle che proprio grazie a questo progresso si è potuta concedere una fine un po’ più ...