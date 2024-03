Chi sono i principali sospettati | l' analisi di Caracciolo e gli scenari di guerra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) L'ambasciata americana in Russia l'8 marzo aveva ha pubblicato sul proprio sito un alert di sicurezza per il rischio di imminenti attentati a Mosca. Seguita a stretto giro dalla rappresentanza diplomatica britannica. Oggi, venerdì 22 marzo, cinque uomini in mimetica armati di mitra e bombe hanno fatto strage alla Crocus City Hall, la più grande sala da concerto della capitale della Russia. Un attentato che è destinato ad avere pesanti effetti. Lucio, direttore di Limes, ha commentato gli ultimi sviluppi intervenendo a Otto e mezzo, su La7. Un attentato annunciato, ricorda l'esperto. La conduttrice Lilli Gruber chiede se allora ha ragione la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, che sul suo canale Telegram, in risposta al commento della Casa Bianca secondo cui non si hanno evidenze che l'Ucraina o gli ucraini stiano coinvolto ...