(Di venerdì 22 marzo 2024) La sosta per le nazionali ha riconsegnato all’Inter uno Stefan deinfortunato: il difensore olandese è tornato a Milano prima...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13 Questa sera le due italiane si contenderanno un posto per la finale della Champions League di volley 2023/ 2024 . La gara di ritorno si giocherà ... (oasport)

Il primo paziente Neuralink controlla il computer con un chip cerebrale Un paziente di Neuralink ha giocato a scacchi online in un live streaming , controllando il computer con un chip impiantato nel ... (newsnosh)

Tempo di lettura: < 1 minuto sabato 23 marzo il mercato di Santa Colomba terminerà alle ore 11. Per consentire l’attuazione del piano di sicurezza relativo alla gara del campionato di calcio di ... (anteprima24)

Chi gioca al posto di de Vrij nell’Inter - CHI gioca AL POSTO DI DE VRIJ - In attesa della ripresa del campionato - e di capire come starà de Vrij - l’allenatore nerazzurro sta studiando delle possibili soluzioni in caso di forfait dell’ex ...calciomercato

Chi gioca, chi no: Lukaku, Thuram, Scamacca, Krstovic, Yildiz, Giroud, Rabiot - Chi gioca, chi no: Lukaku, Thuram, Scamacca, Krstovic, Yildiz, Giroud, Rabiot Enrico Turcato I casi più intricati e controversi della 29ª giornata di Serie A. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, t ...informazione