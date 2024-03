Chi è Omid Scobie | il giovane giornalista che segue la Royal Family che ha allertato tutti su Kate questo pomeriggio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) Alle 18 in punto (le 19 in Italia),Middleton ha pubblicato sui social un video in cui annunciava di avere il cancro, che sta curando con la chemioterapia, mettendo fine a due mesi di speculazioni sulle sue reali condizioni di salute dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio. Tutto era stato studiato perché l’annuncio arrivasse a sorpresa. Ma nessuno aveva fatto i conti con il 42enne gallese. Con un solo post su X ha rovinato i piani alla famiglia reale britannica e un’ora prima del video della principessa del Galles, trasmesso anche dalla Bbc, ilha condiviso la foto di una sveglia impostata sulle 6 del. Un’operazione definita di cattivo gusto anche dai tabloid e dalla stampa scandalistica britannica. Ma, che dimostra almeno ...