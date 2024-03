Chi è Mateo Retegui | il mate | il legame con la sorella e la speranza di Spalletti per la Nazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Un soprannome? Mi chiamano El Tigre, ma non so… preferisco”. Tono basso, riservatezza totale. Gli è bastata una frase così per farsi conoscere in estate. E far capire che tipo sia davvero. Anche perché il suo è forse un caso più unico che raro: in Italia, il nome disi è conosciuto perché è stato prima convocato in(era un anno fa: marzo 2023, giocava ancora nel Tigre in Argentina), poi, con calma, perché è emerso in un club. Anzi, sta emergendo: nel Genoa, che lo ha acquistato in estate, ha segnato per ora 6 gol in 22 partite. Alcune le ha saltate per infortunio. Giovedì 21 marzo, contro il Venezuela, ha realizzato una doppietta con la maglia azzurra. Diventando forse l’unicaper l’attacco del ct Luciano. Con la ...