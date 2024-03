“Che Dio distrugga Netanyahu” Erdogan senza freni inibitori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Consegniamo al nostro Signore l'individuo noto come Benjamin. Possa il nostro Signore distruggerlo e renderlo miserabile". Sono queste le dichiarazioni durissime del presidente turco Recep Tayyipdurante un comizio andato in scena ieri a Kayseri. "Il nostro dovere è quello di aiutare i fratelli e le sorelle di Gaza con tutte le nostre forze e apprezzare la sicurezza, la pace e le benedizioni che abbiamo", il resto delle parole del Sultano di Ankara. Una serie di frasi che hanno mandato Israele su tutte le furie. Il ministro degli Esteri, Israel Katz, ha risposto con fermezza ad: "Stai zitto e vergognati. Chi sostiene il rogo dei bambini, gli assassini, gli stupratori e la mutilazione dei cadaveri da parte dei criminali di Hamas è l'ultimo che può parlare di Dio. Non c'è nessun Dio che ascolterà chi ...