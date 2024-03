Charlotte Casiraghi | prima riapparizione pubblica dopo le voci sul divorzio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il 5 marzo scorso,ha fatto il suo ritorno agli occhi del pubblico parigino durante la celebre settimana della moda. Questo riapparire sulla scena segue una serie di speculazioni riguardo al suo matrimonio con Dimitri Rassam. Nonostante, infatti, siano sposati da quattro anni e abbiano un figlio insieme, sembra che la coppia stia attraversando una fase difficile che potrebbe portare addirittura alè riapparsa in pubblico più radiosa e serena che mai durante la sfilata di Chanel a Parigi, evento che riveste un significato particolare per lei in quanto ambasciatrice del brand da anni. Nonostante le recenti speculazioni sulla sua vita privata, infatti, la figlia di Carolina di Monaco e Stefanonon ha mostrato alcun segno di ...