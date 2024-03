Cessate il fuoco a Gaza | veto di Russia e Cina sulla risoluzione degli Usa

(Di venerdì 22 marzo 2024) Non passa laStati Uniti per unil. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha bloccato il testo proposto da Washington, con ildie Cine e il voto contrario dell’Algeria. Nella bozza proposta, il Consiglio «determina l’imperativo di unilimmediato e prolungato per proteggere i civili di tutte le parti, consentire la consegna di assistenza umanitaria essenziale e alleviare la sofferenza umanitaria». Ma nel documento vi era anche la condanna di «tutti gli atti di terrorismo, compresi gli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre contro Israele». Il Consiglio non ha mai adottato una posizione netta contro gli attacchi di Hamas, sarebbe stata la prima volta. «Ci sono due ragioni ...

Gaza, Cina e Russia bloccano la risoluzione Onu sulla tregua - Oggi, 22 marzo, Cina e Russia hanno bloccato con il loro diritto di veto la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu presentata dagli Usa che aveva chiesto il Cessate il fuoco immediato in ...italiaoggi

Scontro Usa-Russia all'Onu: non passa la risoluzione sul Cessate il fuoco a Gaza - Secondo l'ambasciatore russo Vassily Nebenzia la risoluzione "non basta" perché a suo dire sarebbe insufficiente per una vera richiesta di Cessate il fuoco. "Supportare questo testo significa coprirsi ...today

Netanyahu, Russia e Cina: doppio smacco per la diplomazia Usa - Doppio smacco per la diplomazia statunitense: in poche ore si è vista prima bocciare dai due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la risoluzione per un Cessate il fuoco ...askanews