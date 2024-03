Cesena Domini | Questa squadra è unica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arrivati alle ultime curve di una stagione esaltante e per molti aspetti indimenticabile, domenica ilsarà di scena a Lucca per la sestultima di campionato. Una gara non facile contro un’avversaria che anche se ha la metà dei punti del Cavalluccio, 40 contro 80, è da non sottovalutare. Uno storico doppio ex è Sergio, centrocampista dai piedi (molto) buoni, 63 anni lo scorso 11 marzo, dall’estate 2023 responsabile del settore giovanile del Forlì., come si trova nel nuovo incarico? "Mi trovo molto bene, il lavoro mi piace, l’ambiente è sano e tranquillo. C’è tanto da fare, ma la voglia di lavorare non manca, così come la passione di stare vicino ai giovani e cercare di insegnare loro ogni giorno sempre qualcosa". Cosa pensa della stagione del? "Straordinaria. Quella bianconera è una ...