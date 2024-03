Centinaia di persone scappano dalla Crocus City Hall di Mosca

(Di venerdì 22 marzo 2024) . Come ricostruisce l'agenzia di stampa Novosti, le sparatorie sono cominciate prima dell'inizio dello spettacolo musicale, con l'esibizione del gruppo Picnic. Almeno cinque gli assalitori che, secondo testimonianze concordi, indossavano dei passamontagna. Il fuoco è stato aperto sugli spettatori anche in prossimità degli ingressi, come testimoniato dal video, diffuso su Telegram dal blog Voennyj Osvedomitel.

Formia – Nel giorno in cui Formia ha dato l’addio con i partecipati e commossi funerali a Giuseppe Maiello, il 17enne deceduto mercoledì scorso in seguito ad uno scontro tra lo scooter su cui si ... (temporeale.info)

Circa 200 persone hanno fatto un pisolino collettivo con tanto di cuscini, materassini e maschere per dormire nel centro di Città del Messico per celebrare la Giornata mondiale del sonno . L'evento è ... (fanpage)

Hanno fatto il giro del mondo le immagini della massiccia manifestazione che ieri si è tenuta a San Sebastian , nei Paesi Baschi, per chiedere lo “stop al genocidio a Gaza “. centinaia di persone si ... (ilfattoquotidiano)

Sparatoria a Mosca, il pubblico in fuga dalla sala da concerto - Centinaia di persone attraversano il ponte correndo via dalla Crocus City Hall, in fuga dai terroristi. Vivo a Roma ma il cuore resta a Firenze dove sono nata, cresciuta e mi sono ...notizie.tiscali

Attentato a Mosca, strage al Crocus City Hall: decine di morti e molti feriti - situazione in evoluzione La situazione sarebbe ancora in evoluzione, con Centinaia di persone riuscite a fuggire e trovare rifugio nel vicino centro commerciale. Non è chiaro se gli assalitori siano ...gazzetta

Attacco terroristico in una sala da concerto a Mosca, decine di morti e feriti. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco terroristico in una sala da concerto a Mosca, decine di morti e feriti. DIRETTA ...tg24.sky