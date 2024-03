(Di venerdì 22 marzo 2024) Santa Maria Capua Vetere. Sono accusati di aver avuto contatti con l’esterno e di aver in uso deinon consentitideldi Santa Maria Capua Vetere per i quali la Procura ha emesso il decreto che dispone il. Si tratta di persone di origine siciliana e calabrese. Durante l’indagine – partita nel 2020 dopo il ritrovamento deida parte della Polizia penitenziaria – vennero disposte delle intercettazione grazie alle quali gli investigatori sono riusciti a identificare tutti icoinvolti. L’attività investigativa è stata chiusa mesi fa dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha richiesto il rinvio adeidavanti al giudice per le indagini ...

Cellulari in carcere, cinque detenuti a giudizio a Santa Maria Capua Vetere - Sono accusati di aver avuto contatti con l'esterno e di aver in uso dei Cellulari non consentiti cinque detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere per i quali la Procura ha emesso

Droga e Cellulari in carcere a Barcellona: vanno in carcere la dottoressa Antonella Campagna e l'infermiera Maria Rosa Genovese - Per il Gip Giovanni De Marco sussistono "gravi ed univoci indizi di reità a carico di entrambe le indagate".