Catania | controlli su bici e scooter elettrici | molti i mezzi trasformati in veri e propri ciclomotori

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Nella giornata di ieri, 21 marzo, personale della Sezione Polizia Stradale e della Questura di, con il supporto tecnico di personale appartenente al Gruppo Specializzato per il controllo del circolante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- DGt del Sud-sede di Bari e del Centro Prova Autoveicoli di, ha effettuato un servizio specifico, con particolare riguardo all’uso dimodificati che, in totale spregio alle norme del Codice della Strada che ne disciplinano l’utilizzo, percorrono le vie urbane e, in particolare, del centro storico. Isono stati sottoposti a unafica approfondita, mediante utilizzo del Banco Prova Velocità, grazie al quale è stato possibile stabilire ...