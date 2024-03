Castelfiorentino | licenza sospesa a un bar ritrovo di pregiudicati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Firenze, 22 marzo 2024 - Un bar diera da tempodi. Avvisando un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, all'attività è statalaper dieci giorni. Così ha deciso il questore Maurizio Auriemma, su proposta della guardia di finanza che, nel corso di servizi di controllo del territorio, aveva accertato come il locale fosse frequentato da persone gia note alle forze di polizia. Non è la prima volta: già nel settembre 2023 era stata sospeso laal bar. Anche il nuovo provvedimento è stato adottato sulla base dell'articolo 100 del Tulps, che prevede la sospensione dellaper il locale che siaabituale di persone pregiudicate o pericolose o costituisca pericolo per l'ordine ...