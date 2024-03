Castel Volturno | alto impatto | 10 denunciati per reati vari nella serata di ieri

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 22 marzo 2024)disi è conclusa un’operazione ad “” sul territorio del comune di, decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi presso la Prefettura di Caserta. Sono state impiegate circa 40 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabin, Guardia di Finanza e personale della Polizia Municipale die dell’A.S.L., che hanno permesso il controllo di oltre 500 persone, numerose perquisizioni e denunce. Controllati, inoltre, 80 persone sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza. In occasione dei controlli, la Polizia di Stato ha denunciato 10 soggetti per...