Caso Visibilia | Santanché indagata per truffa aggravata all' Inps Pd e M5s | Dimissioni obbligatorie

(Di venerdì 22 marzo 2024) La procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, oltre che di altre persone nell'ambito dellegato alla due società,Editore s.p.a. eConcessionaria s.r.l (da cuiha rassegnato nei mesi passati le). Lo si legge in un comunicato della stessa procura. L'ipotesi è quella dinei confronti dell'per una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo stato e che dovevano essere utilizzati per la copertura della cassa integrazione dei dipendenti durante il periodo di chiusure legate alla pandemia da Covid-19. La somma contestata asi riferisce alla ...

